Yalova\'da vinç bağının kopmasıyla demirler altında kalan Elmas Huysal (39) hastanede öldü

YALOVA'da yapı ve inşaat malzemeleri firmasının bahçesinde vinçle indirilen demirlerin altında kalan Elmas Huysal (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan bir firmanın bahçesinde meydana geldi. Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Elmas Huysal, kendisine ait kamyonla malzeme getirdiği iş yerinde demirlerin vinçle indirildiği sırada vincin bağlarından birinin kopması sonucu düşen demirlerin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Huysal, ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Huysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Huysal'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.