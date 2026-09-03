Yalova Rizeliler Derneği, Rize Çay Çarşısı'nda geleneksel el sanatları sergisi açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova Rizeliler Derneği, Rize Çay Çarşısı'nda geleneksel el sanatları sergisi açtı

Yalova Rizeliler Derneği, Rize Çay Çarşısı\'nda geleneksel el sanatları sergisi açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Rizeliler Derneği, Rize Çay Çarşısı'nda "İpek Yolu'ndan Çay Yoluna" temalı geleneksel el sanatları sergisi açtı. Sergide ebru, çini ve Hemşin çorabı gibi ürünler yer alırken, dernek başkanı sergiyi 81 ile yaymayı hedeflediklerini söyledi. Sergi 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yalova Rizeliler Derneği, Rize'de " İpek Yolu'ndan Çay Yoluna" temasıyla geleneksel el sanatları sergisi açtı.

Rize Çay Çarşısı'ndaki dev çay bardağı görünümündeki binada açılan sergide, Rizeli zanaatkarların ve el sanatlarıyla ilgilenen kişilerin ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide ebru, çini, hat, tezhip, bakır işleme, ahşap oyma, dokuma, geri dönüşüm, sepet örme, Hemşin çorabı ve iplik bükümü gibi geleneksel el sanatlarına ait ürünler yer aldı.

Yalova Rizeliler Derneği Başkanı Himmet Bakırcı, yaptığı konuşmada, 4 yıldır Yalova'da sergi düzenlediklerini belirterek, "Biz Rizeliyiz, ilk önce Rize'den başlayıp 81 vilayete yayılmak amacımız. Hem Rize'yi hem de Yalova'yı tanıtıyoruz." dedi.

Sergide ürünlerini tanıtan Zeynep Kara ise çorap dokuma ürünlerini insanların beğenisine sunduğunu dile getirdi.

Kara, "Tarihimizde yaşatılan bugüne kadar getirdiğimiz çoraplarımız bunlar. Öğrendiğimde 10 yaşındaydım. Anneannemden öğrendim ve şimdi de halk eğitiminde hoca olarak öğretiyorum." diye konuştu.

Sergiye Yalova'dan katılan Emine Kulaber ise, "Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde çini alanında 15 yıldır usta öğreticiyim. Amacımız geleneksel el sanatlarımızı gelecek kuşaklara aktarmak, bunları yaşatmak. Ben çini alanında öğrenmeye hala devam ediyorum öğrendiklerimi de aktarıyorum." ifadelerini kullandı.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılması, genç nesillere aktarılması ve bu değerlerin geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen sergi 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışına, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

İpek Yolu, Kültür, Güncel, Hemşin, Yalova, Eylül, Sanat, Rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova Rizeliler Derneği, Rize Çay Çarşısı'nda geleneksel el sanatları sergisi açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 19:05:16. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova Rizeliler Derneği, Rize Çay Çarşısı'nda geleneksel el sanatları sergisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement