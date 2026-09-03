Yalova Rizeliler Derneği, Rize Çay Çarşısı\'nda geleneksel el sanatları sergisi açtı

Yalova Rizeliler Derneği, Rize'de " İpek Yolu'ndan Çay Yoluna" temasıyla geleneksel el sanatları sergisi açtı.

Rize Çay Çarşısı'ndaki dev çay bardağı görünümündeki binada açılan sergide, Rizeli zanaatkarların ve el sanatlarıyla ilgilenen kişilerin ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide ebru, çini, hat, tezhip, bakır işleme, ahşap oyma, dokuma, geri dönüşüm, sepet örme, Hemşin çorabı ve iplik bükümü gibi geleneksel el sanatlarına ait ürünler yer aldı.

Yalova Rizeliler Derneği Başkanı Himmet Bakırcı, yaptığı konuşmada, 4 yıldır Yalova'da sergi düzenlediklerini belirterek, "Biz Rizeliyiz, ilk önce Rize'den başlayıp 81 vilayete yayılmak amacımız. Hem Rize'yi hem de Yalova'yı tanıtıyoruz." dedi.

Sergide ürünlerini tanıtan Zeynep Kara ise çorap dokuma ürünlerini insanların beğenisine sunduğunu dile getirdi.

Kara, "Tarihimizde yaşatılan bugüne kadar getirdiğimiz çoraplarımız bunlar. Öğrendiğimde 10 yaşındaydım. Anneannemden öğrendim ve şimdi de halk eğitiminde hoca olarak öğretiyorum." diye konuştu.

Sergiye Yalova'dan katılan Emine Kulaber ise, "Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde çini alanında 15 yıldır usta öğreticiyim. Amacımız geleneksel el sanatlarımızı gelecek kuşaklara aktarmak, bunları yaşatmak. Ben çini alanında öğrenmeye hala devam ediyorum öğrendiklerimi de aktarıyorum." ifadelerini kullandı.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılması, genç nesillere aktarılması ve bu değerlerin geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen sergi 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışına, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ile vatandaşlar katıldı.