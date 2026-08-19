Baba ve kızı SUP board faciasından kurtarıldı - Son Dakika
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Baba ve kızı SUP board faciasından kurtarıldı

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü yaparken sürüklenen baba ve kızı, sahil güvenlik ekiplerince 4 saat sonra kurtarıldı. Kurtarma anı görüntüleri paylaşıldı; baba ve kızının bitkin hali kameralara yansıdı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü (SUP board) yaparken denize açılan baba ve kızının sahil güvenlik ekiplerince kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Tavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan ve kaybolan Mustafa Yalçınkaya ile 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya'nın, sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu 4 saat sonra Bozburun açıklarında kurtarılma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Ekiplerin kurtarma anına ait görüntülerde, baba ve kızının SUP boarda tutunmaları ve kurtarıldıktan sonraki bitkin halleri görülüyor.

Olay

Tavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya ve kızının arkadaşı T.Ö, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başlamıştı. T.Ö'nün yüzerek sahile dönmesinin ardından baba ve kızı SUP boardla??????? sürüklenmeye devam etmiş, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin çalışmasının ardından Mustafa Yalçınkaya ile kızı, Bozburun açıklarında SUP boarda sarılmış halde bulunmuştu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve kızı, kıyıya ulaştırıldıktan sonra ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Güvenlik, Armutlu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve kızı SUP board faciasından kurtarıldı - Son Dakika

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