Yamaçlarda Güvenlik İçin Çelik Ağ Uygulaması - Son Dakika
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Yamaçlarda Güvenlik İçin Çelik Ağ Uygulaması

Yamaçlarda Güvenlik İçin Çelik Ağ Uygulaması
22.07.2025 13:43
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Ulaştırma Bakanı, afetlere karşı kara yolu güvenliği için çelik ağ ve 58 müdahale projesi geliştirecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dik ve sarp yamaçlarda güvenliği sağlamak için 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması yaptıklarını belirterek, "Afetlere karşı daha güçlü bir kara yolu altyapısı oluşturmak amacıyla 58 ayrı müdahale projesini de hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında sel, heyelan, taş düşmesi ve çığ gibi afetlere yönelik alınan önlemleri ve afet sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanında emniyetli ulaşımı sağlamak için büyük bir titizlikle hareket ettiklerini vurguladı. Karayolları ekiplerinin yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7/24 görev esasına göre çalıştığına dikkat çeken Uraloğlu, "Ülke geneline yayılmış 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 16 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz hizmet veriyoruz" dedi.

'1446 NOKTADA RİSK TESPİTİ YAPILDI'

Afet risklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Karayolları Yol Ağı Risk Haritası hakkında bilgi veren Uraloğlu, "1519 kilometrelik kesimi kapsayan 1446 noktada riskli bölgeler tespit ettik. Sahada yapılan gözlemleri teknik verilerle birleştirerek Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi'ne aktardık. Bu sayede riskli noktaları harita üzerinden anlık olarak takip edilebilir, gerekli önlemleri hızla alınabilir hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Yollarda çelik ağ sistemleri, istinat duvarları, çığ tünelleri gibi yapılarla güvenlik önlemleri sürekli artırdıklarını işaret eden Bakan Uraloğlu, "Dik ve sarp yamaçlarda can ve mal güvenliğini sağlamak için kara yollarında çelik ağ uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. 2025 yılının ilk yarısında ise 37 bin 400 metrekare çelik ağ uygulaması gerçekleştirerek ülke genelinde çelik ağ uygulamasını yaklaşık 5,7 milyon metrekareye ulaştırdık. Böylece ülke genelinde 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ ördük" dedi.

Bakan Uraloğlu, tespit edilen riskli bölgelerin daha güvenli hale getirilmesi için proje çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Afetlere karşı daha güçlü bir kara yolu altyapısı oluşturmak amacıyla 58 ayrı müdahale projesini de hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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