Yangın Hüsranı: İki Ailenin İkinci Evi de Yanarak Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangın Hüsranı: İki Ailenin İkinci Evi de Yanarak Gitti

03.07.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı'nda geçen hafta çıkan yangında, yıllar önce kaybedilen evler bir kez daha yok oldu.

Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'daki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında yine evlerini kaybetti.

Mahalle sakinlerinden 86 yaşındaki 4 çocuk ve 8 torun sahibi Halim Dal'ın evi, 1980 yılında fırından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ertesi sene mahallede yeni bir ev inşa eden Dal'ın 44 yıldır oturduğu konutu, 27 Haziran'da Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında küle döndü.

Diğer mahalle sakini 35 yaşındaki Ali Belkeseli de 2003'te, henüz 13 yaşındayken elektrik nedeniyle çıkan yangında ailesiyle yaşadığı evini kaybetti.

Belkeseli'nin babasının aynı yıl inşa ettiği ve 22 yıldır oturdukları evi, son yaşanan orman yangınında ikinci kez kullanılamaz hale geldi.

"1980'de önceki oturduğum evle birlikte 2 ev yanmıştı"

Halim Dal, AA muhabirine, olay günü Gölpazarı ilçe merkezindeki diğer evinde olduğunu söyledi.

Komşularının yangını haber vermesi üzerine çocuklarıyla Urgancılar'a gittiklerini anlatan Dal, şöyle konuştu:

"Geldiğimizde ev tamamen yanmıştı. Evi öyle görünce kendimi kötü hissettim, üzüldüm. Her taraf yanmış. 1980'de önceki oturduğum evle birlikte 2 ev yanmıştı. 1981'de bu evi köylülerimizin yardımıyla yaptım. Bu evde hanım, babam ve annem birlikte yaşadık. Hanımla yazları köyde kalıyoruz, kışın ilçeye gidiyoruz. Burada hanımla, çocuklarımla ve torunlarımla yaşadığım anılarım yangınla birlikte yandı."

Ali Belkeseli de olay günü yangını civardaki Alıç köyü yakınlarında gördüğünü dile getirdi.

Alevlerin önce Urgancılar'a gelmeyeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Belkeseli, şunları kaydetti:

"Hava sisli ve kül yağıyordu. Diğer köylerden yangınla ilgili haber alıyorduk ama ben hiç imkan vermiyordum bize geleceğini. 44 küçükbaş hayvanı kamyonete yükledik. Bir tane hayvanım kaçmıştı. O ve 50'ye yakın tavuğum telef oldu. 13 yaşına kadar olan anılarım diğer evde yandı. Ondan sonra da buradaki askerlik fotoğraflarım, bilgisayarım ne kadar kendime ait malzemem varsa hepsi yandı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gölpazarı, bilecik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Hüsranı: İki Ailenin İkinci Evi de Yanarak Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra... Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu

11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
07:39
Çeşme’deki yangın büyüyor Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
15:57
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 11:32:16. #7.13#
SON DAKİKA: Yangın Hüsranı: İki Ailenin İkinci Evi de Yanarak Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.