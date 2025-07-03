Yangın Hüsranı: İki Ailenin İkinci Evi de Yanarak Gitti

Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'daki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında yine evlerini kaybetti.

Mahalle sakinlerinden 86 yaşındaki 4 çocuk ve 8 torun sahibi Halim Dal'ın evi, 1980 yılında fırından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ertesi sene mahallede yeni bir ev inşa eden Dal'ın 44 yıldır oturduğu konutu, 27 Haziran'da Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında küle döndü.

Diğer mahalle sakini 35 yaşındaki Ali Belkeseli de 2003'te, henüz 13 yaşındayken elektrik nedeniyle çıkan yangında ailesiyle yaşadığı evini kaybetti.

Belkeseli'nin babasının aynı yıl inşa ettiği ve 22 yıldır oturdukları evi, son yaşanan orman yangınında ikinci kez kullanılamaz hale geldi.

"1980'de önceki oturduğum evle birlikte 2 ev yanmıştı"

Halim Dal, AA muhabirine, olay günü Gölpazarı ilçe merkezindeki diğer evinde olduğunu söyledi.

Komşularının yangını haber vermesi üzerine çocuklarıyla Urgancılar'a gittiklerini anlatan Dal, şöyle konuştu:

"Geldiğimizde ev tamamen yanmıştı. Evi öyle görünce kendimi kötü hissettim, üzüldüm. Her taraf yanmış. 1980'de önceki oturduğum evle birlikte 2 ev yanmıştı. 1981'de bu evi köylülerimizin yardımıyla yaptım. Bu evde hanım, babam ve annem birlikte yaşadık. Hanımla yazları köyde kalıyoruz, kışın ilçeye gidiyoruz. Burada hanımla, çocuklarımla ve torunlarımla yaşadığım anılarım yangınla birlikte yandı."

Ali Belkeseli de olay günü yangını civardaki Alıç köyü yakınlarında gördüğünü dile getirdi.

Alevlerin önce Urgancılar'a gelmeyeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Belkeseli, şunları kaydetti:

"Hava sisli ve kül yağıyordu. Diğer köylerden yangınla ilgili haber alıyorduk ama ben hiç imkan vermiyordum bize geleceğini. 44 küçükbaş hayvanı kamyonete yükledik. Bir tane hayvanım kaçmıştı. O ve 50'ye yakın tavuğum telef oldu. 13 yaşına kadar olan anılarım diğer evde yandı. Ondan sonra da buradaki askerlik fotoğraflarım, bilgisayarım ne kadar kendime ait malzemem varsa hepsi yandı."