Samsun'un Yakakent ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Karaaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hediye Öztürk'e (80) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Öztürk'ün yakınlarına başsağlığı diledi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?