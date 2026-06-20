Yangında 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 7 yaşındaki Melike Demirkaya hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve babası ile 3 kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyüktepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 7 yaşındaki Melike Demirkaya'nın öldüğü belirlendi. Melike'nin dumandan etkilenen anne ve babası ile kardeşi 3 çocuk ise ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melike'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.