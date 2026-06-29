Yangında Üç İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

SACRAMENTO, 29 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Colorado-Utah sınırında cumartesi günü hızla yayılan bir yangına müdahale eden itfaiyecilerden 3'ü hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

ABD Orman Yangınları Servisi'nin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan sıcak, kurak ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle kontrol altına alınamayan büyük yangınların sayısı 45'e çıktı.

ABD İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Colorado eyaletinin Mesa bölgesindeki yangınlara müdahale eden ekiplerin, alevlerin arasında kaldığı belirtildi. Yaralı olarak kurtarılan 2 itfaiyeci ise yanık tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Colorado Halk Radyosu'nun bildirdiğine göre, Colorado Valisi Jared Polis cumartesi günü sözlü olarak afet acil durumu ilan etti ve müdahale çalışmalarına destek amacıyla Ulusal Muhafızların görevlendirilmesine onay verdi.