Yangında Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçede çıkan yangında yaralanan ve Kayseri'deki hastaneye sevk edilen Zekiye Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şimşek'in cenazesi, Niksar ilçesinde Keşfi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Melikgazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Niksar ilçesinde 12 Nisan'da Songül G'ye ait iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Zekiye Şimşek hastaneye kaldırılmış, Niksar'daki müdahalenin ardından Kayseri'ye sevk edilmişti.
