Yangınla Mücadele Ekipleri Artırıldı

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale eden ekip sayısı artırıldı. Uçak sayısı 6'ya, helikopter sayısı ise 8'e çıktı. Kara ekiplerinin de sayısı artırılırken, yangına müdahale sürüyor.

Melek FIRAT/AYDIN,