Yangınlar İçin Dua Etmek

YANGINLARIN SONA ERMESİ İÇİN DUA EDİLDİ

Şırnak'taki programın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Erbaş, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşebilecek olan ve ülkenin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarının sona ermesi için edilecek dua için Şırnak Ulucamii'ne geçti. Camiye gelenler yangınların bir an önce kontrol altına alınması ve ülkenin her türlü afetten korunması için ellerini semaya açtı. Duada Erbaş, "Biz aciz kullarınız. Senin hazinen bol, senin nimetlerin bol. Bizleri yağmur nimetinden mahrum eyleme ya Rabbi. Topraklarımız kurak. Kurak topraklarımızı yağmurlarınla bereketlendir ya Rabbi. Vatanımızın çeşitli noktalarında yangın felaketiyle karşı karşıyayız. ya Rabbel-alemin, yangınların, ciğerlerimiz olan ormanlarımızın yangınlardan kurtulmasını bir an önce nasip ediyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Her türlü felaketlerden, afetlerden bizleri, devletimizi, milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ormanlarımızın bir an önce yangınlardan kurtulması için birlik, beraberlik içerisinde millet olarak gayret etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Yangınların, ormanlarımızın yangınlardan kurtulması için, nasıl ki Hazreti İbrahim ateşe atıldığında 'Ey ateş, sön' diye emrettin. İşte bunun gibi İlahi ya Rabbi, ateşlerin sönerek ormanlarımızın bu yangınlardan kurtulmasını senden istiyoruz ifadelerini kullandı.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,