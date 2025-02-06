Yangon'da Hava Kirliliği Problemi

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YANGON, 6 Şubat (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Yangon Nehri'nde yolcu taşıyan feribotlar, 6 Şubat 2025.

Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji İdaresi Müdürü U Hla Tun çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Myanmar'ın Yangon kentinde yüksek hava kirliliği yaşandığını söyledi. Kentte hava kalitesi endeksinin 50 ile 200 arasında değiştiğini kaydeden U Hla Tun, 200'e ulaşan değerlerin sağlıksız kabul edildiğini vurguladı.

U Hla Tun, kirlilik seviyelerinin, ulaşım araçlarının yoğun kullanımı nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde yükseldiğine dikkat çekti.

Araç emisyonları, çöp yakılması ve orman yangınlarından kaynaklanan hava kirliliğinin giderek artan bir endişe kaynağı olduğunu kaydeden yetkili, Yangon'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sektörlerin jeneratör kullanmak zorunda kaldığını, bu durumun da hava kirliliğine katkıda bulunduğunu ifade etti.

U Hla Tun, hava kirliliği nedeniyle özellikle yaşlılar, çocuklar ve tüberküloz hastalarının solunum yolu hastalıklarına yakalanabileceğinin altını çizdi. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)