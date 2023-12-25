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Yangtze Nehri'ndeki Sırt Yüzgeçsiz Yunusları Koruma Çabaları - Son Dakika
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Yangtze Nehri'ndeki Sırt Yüzgeçsiz Yunusları Koruma Çabaları

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan bir yardımcı devriye ekibi, Yangtze Nehri'ndeki sırt yüzgeçsiz yunusları korumak için görev yapıyor. Balıkçılığı bırakan ekip üyeleri, yasadışı avlanmayı durdurmak için devriye geziyor ve yunusları arıyor. Bu çabalar sonucunda yunus sayısı artış gösterdi.

Yangtze Nehri\'ndeki Sırt Yüzgeçsiz Yunusları Koruma Çabaları
25.12.2023 - 15:17,
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1. İşbaşındaki devriye ekibinin çeşitli görüntüleri

3. Devriyeden çeşitli görüntüler

5. Sırt yüzgeçsiz yunusların çeşitli görüntüleri

Yangtze Nehri'nin kilit önemdeki sularında biyoçeşitliliğin korunması amacıyla 2021 yılında 10 yıllık bir balıkçılık yasağı uygulamaya girdi.

O tarihten bu yana birçok eski balıkçı yeni görevler üstlendi. 43 yaşındaki Zhou Gang da onlardan biri.

Balıkçılığı bırakan Zhou, Yangtze Nehri'ndeki yasadışı balıkçılığı durdurmak için Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde bulunan bir yardımcı devriye ekibine katıldı.

"Üç yıldır devriye ekibi mensubuyum. Biz eskiden balıkçıydık. 10 yıllık avlanma yasağının yürürlüğe girmesinden sonra elemeleri geçerek devriye ekibine katıldık."

Zhou'nun mensup olduğu devriye ekibinde hepsi eski balıkçı olan 11 kişi yer alıyor. Ekip, Yichang'da Yangtze Nehri'nin kentsel kesimlerinde devriye gezmekten sorumlu.

Çin'de en üst seviyede devlet koruması altındaki Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu, Yangtze Nehri ekolojisi için önemli bir gösterge olma özelliğini taşıyor.

"Her gün devriyeye çıkıp sırt yüzgeçsiz yunus arıyoruz. Normalde her gün birkaç tane görüyoruz. Göremezsek endişeleniyor ve bulmak için çok çaba sarf ediyoruz."

Şu ana kadar tüm Yangtze Nehri Havzası'nda 25.000'den fazla mensubu bulunan 700'ü aşkın yardımcı devriye ekibi kuruldu.

Yıllar süren çabalar sonucunda, sırt yüzgeçsiz yunus sayısı 2017'deki 1.012'den 2022'de 1.249'a yükseldi. Bu, önemli bir artış anlamına geliyor.

"Son birkaç yıldaki çabalarımız ve hükümetin güçlü desteği sayesinde sırt yüzgeçsiz yunuslar Yichang'a yerleşti. Buna katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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