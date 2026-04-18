Yankı Bağcıoğlu, Adana'da Şehit Aileleri ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Adana'da şehit aileleri ve gazileri temsil eden dokuz sivil toplum kuruluşunu ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Adana'da temaslarda bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ile bir araya gelen Bağcıoğlu, şehit ailelerini ve gazileri temsil eden dokuz sivil toplum kuruluşunu ziyaret etti.

Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi, EMŞAV Adana Temsilciliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi, Adana Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Adana Emniyet Şehit-Gazi Aileleri Derneği ziyaretlerinde, gazi ve şehit yakınlarının sorunları dinledi, CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği (TEMUD) ve Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Adana şubelerini de ziyaret eden Bağcıoğlu, emekli askeri personelin beklentilerini dinledi, partisinin milli savunma politikalarına ilişkin görüşlerini anlattı.

Ziyaretlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Milli Savunma Politikaları" panelinde konuşan Bağcıoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik ortamı, savunma sanayi, askeri sağlık sistemi ve personel politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bağcıoğlu, panelde, milli savunmanın yalnızca askeri unsurlarla değil, toplumsal dayanışma ve kurumsal kapasiteyle ele alınması gerektiğini vurguladı.