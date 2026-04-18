Yankı Bağcıoğlu, Adana'da Şehit Aileleri ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti
Yankı Bağcıoğlu, Adana'da Şehit Aileleri ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti

18.04.2026 13:45  Güncelleme: 15:41
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Adana'da şehit aileleri ve gazileri temsil eden dokuz sivil toplum kuruluşunu ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Adana'da şehit aileleri ve gazileri temsil eden dokuz sivil toplum kuruluşunu ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Adana'da temaslarda bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ile bir araya gelen Bağcıoğlu, şehit ailelerini ve gazileri temsil eden dokuz sivil toplum kuruluşunu ziyaret etti.

Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi, EMŞAV Adana Temsilciliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi, Adana Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Adana Emniyet Şehit-Gazi Aileleri Derneği ziyaretlerinde, gazi ve şehit yakınlarının sorunları dinledi, CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği (TEMUD) ve Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Adana şubelerini de ziyaret eden Bağcıoğlu, emekli askeri personelin beklentilerini dinledi, partisinin milli savunma politikalarına ilişkin görüşlerini anlattı.

Ziyaretlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Milli Savunma Politikaları" panelinde konuşan Bağcıoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik ortamı, savunma sanayi, askeri sağlık sistemi ve personel politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bağcıoğlu, panelde, milli savunmanın yalnızca askeri unsurlarla değil, toplumsal dayanışma ve kurumsal kapasiteyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Sivil Toplum, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yankı Bağcıoğlu, Adana'da Şehit Aileleri ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Kim Min-Jae Süper Lig’e geri dönüyor Bonservisi dahi belli Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli
PFDK’den ceza alan Ali Yiğit Buruk’a bir kötü haber daha PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Osimhen kadroda mı Galatasaray’ın kamp kafilesi belli oldu Osimhen kadroda mı? Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
SON DAKİKA: Yankı Bağcıoğlu, Adana'da Şehit Aileleri ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
