Doç. Dr. Sefer Darıcı: Yapay Zeka Entegrasyonu Tüm İşletmeler İçin Kaçınılmaz

Doç. Dr. Sefer Darıcı, ilerleyen dönemde büyük ya da küçük fark etmeksizin birçok işletmenin yapay zeka entegrasyonunu tamamlamasının beklendiğini söyledi. Her işletmenin işleyişi ve ihtiyaçları farklı olduğu için yapay zeka entegrasyon sürecinin buna göre şekillenmesi gerektiğini belirterek, yapay zekanın işletmelerde riskleri azalttığını ifade etti.

Darıcı, dijital entegrasyonun Türkiye'nin geleceği olarak değerlendirildiğini, işletmelerin önemli mesafeler kat ettiğini ve birçok firmanın iş süreçlerini yapay zekaya entegre ederek verimlilik sağladığını kaydetti. Yapay zeka entegrasyonunun işletmeler için kritik bir konu olduğunu vurgulayarak, doğru entegrasyonla verimliliğin artırılabileceğini, ancak sürecin sağlam analiz ve stratejiyle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Tekrar eden işlerde yapay zeka kullanımının arttığını ve bunun işletmelerde riskleri azalttığını belirten Darıcı, dünya genelinde yapay zeka teknolojisinin kaçınılmaz bir dönüşüm olduğunu, özellikle ABD'de geniş kapsamlı uygulamalar dikkat çektiğini ifade etti. Bu dönüşümün eğitimden üretime kadar birçok alanda yaygınlaştığını, hibrit modellerle verimlilik artışı ve hata oranlarında düşüş sağlandığını ekledi.

Darıcı, yapay zeka entegrasyonunun kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de de birçok işletmenin bu süreci başlattığını, işletme ölçeği fark etmeksizin analiz yapılması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte dönüşümün daha yaygın hale geleceğini öngörerek, bazı iş kollarında olumsuz etkiler olabileceğini ancak genel olarak entegrasyonun önemli bir adım olduğunu belirtti.

Zamanla büyük küçük tüm işletmelerin yapay zeka entegrasyonunu tamamlayacağını vurgulayan Darıcı, geçmişteki dijital dönüşümlere benzer şekilde yeni bir süreç yaşandığını, işletmelerin planlı adımlar atması gerektiğini ifade etti. İlerleyen dönemde birçok işletmenin bu sürece dahil olmasının beklendiğini sözlerine ekledi.