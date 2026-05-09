Yapay Zeka Hindistan Yazılım Sektörünü Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Hindistan Yazılım Sektörünü Tehdit Ediyor

09.05.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'daki yazılım sektörü yapay zeka nedeniyle büyük iş kayıpları ve etkilerle karşı karşıya.

(ANKARA) -Yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerinde hızla yaygınlaşması, Hindistan'ın 283 milyar dolarlıkküresel yazılım ihracatına dayalı büyüme modelini ve teknoloji istihdamını tehdit ediyor. Sektör analistleri özellikle giriş seviyesi pozisyonların "kademeli bir küçülme değil, adeta bir çöküş yaşadığı" görüşünde.

Asya medyasına göre, Hindistan'ın en büyük yazılım şirketlerinden Tata Consultancy Services (TCS), Infosys ve HCL Technologies'in yöneticileri, son yatırımcı ve analist toplantılarında yapay zekanın özellikle kodlama, yazılım testi ve teknik destek gibi geleneksel alanlarda insan gücü ihtiyacını azalttığını belirtiyor.

YÜZDE 40 KÜÇÜLME TEHDİTİ

CEO'su C. Vijayakumar, yatırımcı ve analistlerle gerçekleştirilen bir toplantıda, sektörün yaklaşık yüzde 40'ının yapay zeka nedeniyle küçülme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Vijayakumar, bu alanlarda birkaç yıl boyunca yıllık yüzde 3 ila 5 arasında daralma yaşanabileceğini ifade etti.

TCS Üst Yöneticisi (CEO) K. Krithivasan da "geleneksel gelir kalemlerinin yavaş yavaş daralmasını" beklediklerini söyledi. Şirketin geliri martta sona eren mali yılda sabit kur bazında yüzde 2,4 azaldı.

Infosys CEO'su Salil Parekh ise şirketin mali sonuç toplantısında, yapay zeka modellerinin özellikle bazı operasyon alanlarında verimliliği ciddi biçimde artırdığını belirtti.

GİRİŞ SEVİYESİNDEKİ ÇALIŞANLAR DEZAVANTAJLI KONUMDA

Teknoloji araştırma şirketi HFS Research'ün CEO'su Phil Fersht, blog yazısında yapay zekanın özellikle genç çalışanlardan oluşan "piramit iş gücü modelini" yapısal olarak dağıttığı yorumunda bulundu. Fersht, giriş seviyesi pozisyonların "kademeli bir küçülme değil, adeta bir çöküş yaşadığını" savundu.

Yatırım araştırma ve analiz şirketi Bernstein verilerine göre Hindistan'ın teknoloji iş gücü 2023-2025 yılları arasında 5,4 milyondan 5,8 milyona çıkmasına rağmen ülkenin en büyük 20 yazılım şirketindeki toplam çalışan sayısı yaklaşık 1,9 milyonda yatay kaldı.  Analize göre Hindistan'da teknoloji sektöründeki toplam çalışan sayısı artmaya devam etse de, ülkenin en büyük yazılım şirketleri artık önceki yıllarda olduğu gibi istihdam büyümesi yaratmıyor.

İŞSİZ MEZUN SAYISINDA YÜZDE 175 ARTIŞ

Araştırmaya göre Hindistan'da mühendislik eğitimi alan öğrenci sayısı son beş yılda 8,36 milyona ulaştı. Hindistan'ın önde gelen üniversitlerinden Azim Premji Üniversitesi'nin mart ayında yayımladığı rapora göre, 20-29 yaş arası işsiz üniversite mezunu sayısı 2011'de 4 milyonken, 2023'te 11 milyona yükseldi.

MEDYA VE İÇERİK ÜRETİMİNDE DE YAPAY ZEKA ETKİSİ BÜYÜYOR

Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisi yalnızca yazılım sektörüyle sınırlı değil. Son dönemde yayımlanan araştırmalar, içerik üretimi ve dijital medya alanlarında da AI kullanımının hızla arttığını ortaya koyuyor.

Veri analiz şirkeri Graphite'in verilerine göre, yapay zeka tarafından üretilen İngilizce internet makalelerinin oranı 2020'de yüzde 2,2 seviyesindeyken beş yıl içinde 51,7'ye yükseldi. Araştırma, yapay zeka tarafından yazılan makalelerin ilk kez Kasım 2024'te insan üretimi içerikleri geride bıraktığını ortaya koydu.

Araştırmada, 65 bin İngilizce internet makalesinin incelendiği ve içeriğin yüzde 50'sinden fazlası AI tarafından üretildiği tespit edilen yazıların "yapay zeka üretimi" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Hindistan Yazılım Sektörünü Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi İstanbul'da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi
Hüseyin Tatlı’dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

10:59
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan’ı hedef alan Özgür Özel’e tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 11:15:34. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Hindistan Yazılım Sektörünü Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.