Yapay Zeka Hindistan Yazılım Sektörünü Tehdit Ediyor

(ANKARA) -Yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerinde hızla yaygınlaşması, Hindistan'ın 283 milyar dolarlıkküresel yazılım ihracatına dayalı büyüme modelini ve teknoloji istihdamını tehdit ediyor. Sektör analistleri özellikle giriş seviyesi pozisyonların "kademeli bir küçülme değil, adeta bir çöküş yaşadığı" görüşünde.

Asya medyasına göre, Hindistan'ın en büyük yazılım şirketlerinden Tata Consultancy Services (TCS), Infosys ve HCL Technologies'in yöneticileri, son yatırımcı ve analist toplantılarında yapay zekanın özellikle kodlama, yazılım testi ve teknik destek gibi geleneksel alanlarda insan gücü ihtiyacını azalttığını belirtiyor.

YÜZDE 40 KÜÇÜLME TEHDİTİ

CEO'su C. Vijayakumar, yatırımcı ve analistlerle gerçekleştirilen bir toplantıda, sektörün yaklaşık yüzde 40'ının yapay zeka nedeniyle küçülme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Vijayakumar, bu alanlarda birkaç yıl boyunca yıllık yüzde 3 ila 5 arasında daralma yaşanabileceğini ifade etti.

TCS Üst Yöneticisi (CEO) K. Krithivasan da "geleneksel gelir kalemlerinin yavaş yavaş daralmasını" beklediklerini söyledi. Şirketin geliri martta sona eren mali yılda sabit kur bazında yüzde 2,4 azaldı.

Infosys CEO'su Salil Parekh ise şirketin mali sonuç toplantısında, yapay zeka modellerinin özellikle bazı operasyon alanlarında verimliliği ciddi biçimde artırdığını belirtti.

GİRİŞ SEVİYESİNDEKİ ÇALIŞANLAR DEZAVANTAJLI KONUMDA

Teknoloji araştırma şirketi HFS Research'ün CEO'su Phil Fersht, blog yazısında yapay zekanın özellikle genç çalışanlardan oluşan "piramit iş gücü modelini" yapısal olarak dağıttığı yorumunda bulundu. Fersht, giriş seviyesi pozisyonların "kademeli bir küçülme değil, adeta bir çöküş yaşadığını" savundu.

Yatırım araştırma ve analiz şirketi Bernstein verilerine göre Hindistan'ın teknoloji iş gücü 2023-2025 yılları arasında 5,4 milyondan 5,8 milyona çıkmasına rağmen ülkenin en büyük 20 yazılım şirketindeki toplam çalışan sayısı yaklaşık 1,9 milyonda yatay kaldı. Analize göre Hindistan'da teknoloji sektöründeki toplam çalışan sayısı artmaya devam etse de, ülkenin en büyük yazılım şirketleri artık önceki yıllarda olduğu gibi istihdam büyümesi yaratmıyor.

İŞSİZ MEZUN SAYISINDA YÜZDE 175 ARTIŞ

Araştırmaya göre Hindistan'da mühendislik eğitimi alan öğrenci sayısı son beş yılda 8,36 milyona ulaştı. Hindistan'ın önde gelen üniversitlerinden Azim Premji Üniversitesi'nin mart ayında yayımladığı rapora göre, 20-29 yaş arası işsiz üniversite mezunu sayısı 2011'de 4 milyonken, 2023'te 11 milyona yükseldi.

MEDYA VE İÇERİK ÜRETİMİNDE DE YAPAY ZEKA ETKİSİ BÜYÜYOR

Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisi yalnızca yazılım sektörüyle sınırlı değil. Son dönemde yayımlanan araştırmalar, içerik üretimi ve dijital medya alanlarında da AI kullanımının hızla arttığını ortaya koyuyor.

Veri analiz şirkeri Graphite'in verilerine göre, yapay zeka tarafından üretilen İngilizce internet makalelerinin oranı 2020'de yüzde 2,2 seviyesindeyken beş yıl içinde 51,7'ye yükseldi. Araştırma, yapay zeka tarafından yazılan makalelerin ilk kez Kasım 2024'te insan üretimi içerikleri geride bıraktığını ortaya koydu.

Araştırmada, 65 bin İngilizce internet makalesinin incelendiği ve içeriğin yüzde 50'sinden fazlası AI tarafından üretildiği tespit edilen yazıların "yapay zeka üretimi" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.