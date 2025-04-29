Yapay Zeka ile Manipülasyon Kent Belleğine Zarar Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yapay Zeka ile Manipülasyon Kent Belleğine Zarar Veriyor

Uzmanlar, yapay zeka ile üretilen eski kent fotoğraflarının kültürel belleğe zarar verdiğini vurguladı.

29.04.2025 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka ile oluşturuluyor, kent belleğine zarar veriyor

Uzmanı açıkladı: "Gerçekmiş gibi sunulan yapay görseller kent kültürüne zarar veriyor"

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, çeşitli yapay zeka uygulamaları ile kentlerin eski hallerine ait iddia edilen fotoğrafların büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, bu fotoğrafların kentin kültürel belleğine zarar verdiğini vurguladı.

Son dönemlerde sosyal medya platformlarında ve bazı haber sitelerinde, şehirlerin eski hallerine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Ancak bu görsellerin birçoğu, yapay zeka teknolojileri kullanılarak sonradan oluşturuluyor. Görüntülerde orijinalden farklı imgeler ekleniyor, hatta kimi zaman bambaşka bir hale büründürülerek sanki o döneme ait gerçek bir kareymiş gibi servis ediliyor. Bu durum ise kentlerin kültürel belleğinde ciddi bir tahribata yol açabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zeka yardımı ile çeşitli imgeler eklenerek görsellerin orijinalinden çok farklı bir boyuta kazandırıldığını belirterek, bu durumun ise manipülasyona neden olabileceğini söyledi.

"Belleğe zarar veriyor"

Sefer Darıcı, oluşturulan görsellerin çeşitli mecralarda kullanıldığını belirterek, "Son zamanlarda birtakım sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde kentlerin eski fotoğrafları çeşitli yapay zeka uygulamalarıyla yeniden canlandırılarak servis ediliyor. Farklı imgeler eklenerek veya tamamen orijinalinden farklı bir biçime büründürülerek, sanki o bölgenin eski hallerinin fotoğraflarıymış gibi sosyal medya üzerinden paylaşılabiliyor. Bu uygulamalar sebebiyle kentin kültürel belleğine ilişkin ciddi zararlar oluşabilmektedir. Oluşturulan görsellerin bir çoğu sosyal medya ve diğer mecralarda servis edilirken, yapay zeka bilgisi paylaşımlara eklenmiyor. Beraberinde sanki metinlerde bunlar gerçek fotoğraflarmış gibi kullanıcıya sunuluyor. Kültürel ve kentsel imgeler, insan zihninde hem oluşumları hem de geleceğe aktarımları açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu tarzdaki içeriklerin, aslında olmayan görüntülerin üretiliyor ve servis ediliyor olması bunların farklı farklı platformlarda paylaşılması aynı zamanda o kentin kültürel imgelerine, kültürel mirasına ve bellekte o kültürle alakalı kentin imgeleri ile ilgili bellekteki yerine de zarar verebiliyor" dedi.

"Eski halleri merak ediliyor"

Fotoğrafların farklı şekillerde oluşturulduğunu ifade eden Darıcı, "İnsanlar yaşamış oldukları kentlerin eski hallerini merak etme ve ona ilişkin fotoğraflar incelemesi hakkında meraklı olabiliyorlar. Bu tarzdaki sayfalarda yapay zeka içerikleri ile bunu manipüle edebiliyorlar. Çok daha fazla paylaşım alabilmek çok daha fazla kitleye ulaşabilmek amacıyla gerçek bir fotoğrafın değiştirilerek farklı şekillerde manipüle ediliyor. Bu durum da ister istemez hem o gerçekliğin algılanma şeklini hem de onun ne şekliyle sunulduğu kente aynı zamanda zarar verecektir. Birçok insan hafızasında kendi ilişkin çeşitli noktaları zihninde taşır. Bunları da geleceğe aktarır ve o kentin o simgesi kimi zaman bir mekan kimi zaman bir ağaç kimi zaman eski bir mimari bir yapıdır. İnsanların zihninde farklı bir imgeleme sahiptir. Bunların farklı biçimlerde tasvir edilmesi ve sunulması yarın gerçekte sanki öyleymiş gibi bir algılamaya başlar. Bu durum da insanların zihninde o imgeyle ilgili ciddi zararları yol açabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kültür Sanat, Sosyal Medya, Yapay Zeka, Teknoloji, Kültür, Güncel, Sivas, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Manipülasyon Kent Belleğine Zarar Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:19:52. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Manipülasyon Kent Belleğine Zarar Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.