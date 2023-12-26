 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yapay Zeka Kontrollü Sistem, Kimya Deneyinde Başarıya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Yapay Zeka Kontrollü Sistem, Kimya Deneyinde Başarıya Ulaştı

ABD'li bilim insanları, yapay zeka kontrolündeki yarı otomatik sistemin, karmaşık bir kimya tepkimesini öğrenerek en verimli sonuçları verecek deney düzeneğini oluşturduğunu ve başarıyla uyguladığını kaydetti. Araştırmanın sonuçları ve detayları 'Nature' dergisinde yayımlandı.

Yapay Zeka Kontrollü Sistem, Kimya Deneyinde Başarıya Ulaştı
26.12.2023 - 21:12,
Abone Ol

ABD'li bilim insanları, kurdukları yapay zeka kontrolündeki yarı otomatik sistemin, karmaşık bir kimya tepkimesini öğrenerek en verimli sonuçları verecek deney düzeneğini oluşturduğunu ve söz konusu deneyi başarıyla uyguladığını kaydetti.

ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesinden araştırmacılar, yapay zekanın kimya alanındaki uygulamalarda yetkinliğini test etmek için "Coscientist" adını verdikleri yarı otonom bir sistem tasarladı.

Bu kapsamda bilim insanları, ChatGPT'nin geliştirdiği "GPT-4" modelini temel alan büyük dil modelinin, araştırmada kullanmak üzere yazılı belgelere ve internete erişimini sağladı. Coscientist, deneyi yarı otonom olarak yönetebilmesi için robotik araçlar ile donatıldı.

Bilim insanları, robotik araçların kontrollerini ve doğru bilgiye ulaşmak için gerekli ölçütleri öğrettikleri Coscientist'in araştırma, karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine dahil olmadı. Araştırmacılar deney sırasında yalnızca tüp ve petri kaplarının elle yerleştirildiğini kaydetti.

Araştırmacılar, Coscientist'in 4 dakikadan kısa bir sürede istenen tepkimeleri en verimli süreçte üretmek için sağlanan kimyasalların kullanıldığı bir deney düzeneği oluşturduğunu bildirdi.

Bilim insanları, Coscientist'in Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki'nin keşfettiği ve buluşları için 2010 Nobel Kimya ödülü kazandığı "organik sentezlerde paladyum katalizörle çapraz bağlama" tekniğini başarıyla kullandığının altını çizdi.

Açık kaynakları kullanarak bilinen bileşiklerin kimyasal sentezlerini planlama, robotik araçları kontrol etme ve çeşitli işlemleri en verimli şekilde eş zamanlı yürütmede Coscientist'in başarılı sonuçlar verdiğini belirten bilim insanları, yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin etik ve sorumlu kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Araştırmanın sonuçları ve detayları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Kontrollü Sistem, Kimya Deneyinde Başarıya Ulaştı - Son Dakika


21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

Son Dakika
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 22:07:28. #1.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Kontrollü Sistem, Kimya Deneyinde Başarıya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement