Yapay Zekâ Ana Akıma Dönüşüyor: Yerel Çözümlere Talep Artıyor

Yandex Türkiye ve Veri Enstitüsü, yapay zekâya ilişkin 1500 katılımcıyla yürüttüğü anketin sonuçlarını yayımladı. Yapay zekâ kullanımının artmasıyla kullanıcılar daha entegre, Türkçe ve yerel kültüre uyumlu çözümlere yönelirken, bu durum Yandex AI gibi yerel dinamiklere uygun geliştirilen uygulamaların yükselişini destekliyor.

Yapay zekânın pek çok kişi için değer yarattığını ortaya koyan veriler, bu teknolojinin iş, eğitim ve gündelik görevler başta olmak üzere hayatın birçok alanına entegre edildiğini ve kullanıcılar tarafından düzenli olarak kullanıldığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 79'u teknolojinin günlük işleri basitleştirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre, yetişkinlerin yüzde 61'i son 6 ayda en az bir yapay zekâ aracı ya da hizmetinden yararlandığını belirtirken, yüzde 81'i yapay zekâyı bir yıl öncesine kıyasla daha sık kullandığını ifade etti. Kullanıcıların yüzde 40'ı haftada birkaç kez, yüzde 27'si ise her gün bu teknolojiden yararlanıyor.

Yapay zekâ araçlarının günlük yaşamın farklı alanlarına giderek daha fazla entegre olduğunu gösteren bulgular, en yaygın kullanım alanlarının iş veya okul desteği, yeni beceriler öğrenme ve bilgi ile haberlere erişim olduğunu ortaya koydu. Kullanıcıların yüzde 36'sı alışveriş süreçlerinde yapay zekâdan yararlanırken, yüzde 59'u daha uygun fiyatlar halinde daha fazla alışveriş yapabileceğini belirtti.

Artan kullanıma rağmen kullanıcı deneyiminin hala parçalı bir yapıda olduğunu gösteren bulgular, kullanıcıların günlük görevlerini tamamlamak için ortalama 5 farklı uygulamaya başvurduğunu ortaya koydu. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 50'si arama, gezinme, içerik ve yapay zekâyı tek bir arayüzde birleştiren çözümlere sıcak bakıyor.

Kullanıcıların yüzde 89'u mevcut yapay zekâ yanıtlarının yeterince yerel bağlam içermediğini belirtirken, yüzde 61'i Türk kültürüne uyumlu şekilde eğitilmiş sistemleri tercih edeceğini ifade etti. Yandex AI, Türkiye'de yüzde 58 bilinirlik ve yüzde 16 kullanım oranına ulaştı.

Yandex Arama Uluslararası CEO'su Alexander Popovskiy, Türkiye'de yapay zekânın artık bir yenilik olmaktan çıkıp günlük bir gereklilik haline geldiğini belirtti. Popovskiy, kullanıcıların kültürlerini anlayan ve günlük yaşamdaki ihtiyaçlarına cevap veren sistemler istediklerini vurguladı.

Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır da yerel bağlamın, yapay zekâ kullanımında belirleyici bir faktör haline geldiğini aktardı. Ağırdır, daha basit ve daha entegre çözümlere yönelik net bir talep olduğunu ifade etti.