Yapay Zeka Tarafından Tasarlanan İlk Virüsler Üretildi - Son Dakika
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Yapay Zeka Tarafından Tasarlanan İlk Virüsler Üretildi

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Stanford Üniversitesi bilim insanları, yapay zeka ile laboratuvar ortamında virüsler tasarladı.

ABD'deki bilim insanları, yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri üretti.

Guardian gazetesinin haberine göre, Stanford Üniversitesindeki bilim insanları, tamamen işlevsel olan ve laboratuvarda çoğalabilen yeni virüsler tasarlamak için yapay zekayı kullandı.

Araştırmacılar, yapay zeka sohbet robotlarının temelini oluşturan büyük dil modellerinin genetik karşılığı olan genom dil modellerini kullanarak "bakteriyofaj" adı verilen ve bakterileri enfekte eden virüsler oluşturmak için işlevsel genomlar tasarladı.

İlk kez yapay zeka kullanılarak tam genomların tasarlandığı çalışmada, bu yöntemle ortaya çıkan 16 yeni yaşayabilir virüs oluşturulurken bu virüsler bakterileri enfekte etmek üzere üretildi.

Üretilen bu virüsler laboratuvarda bir petri kabında E. coli bakterisi ile karşı karşıya getirilirken virüslerin bir kısmı iki farklı E. coli türünün direncini yenebildi.

Araştırmacılar, bu virüslerin insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Araştırma, "Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka Tarafından Tasarlanan İlk Virüsler Üretildi - Son Dakika

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