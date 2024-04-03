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Yapay Zeka ile Sahte İçeriklerin Tespiti Zorlaşıyor - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Sahte İçeriklerin Tespiti Zorlaşıyor

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Ergen, yapay zeka temelli sahte içeriklerin tespitinin giderek zorlaştığını ve yakın bir gelecekte bunları tespit etmenin mümkün olamayacağını belirtti. Prof. Dr. Ergen, yapay zeka ile oluşturulan sahte içeriklerin detay bilgilerini tamamlayacak algoritmaların geliştirilmesiyle birlikte tespit edilebilmesinin zorlaşacağını ifade etti. Ayrıca, doğru haber kaynaklarının tescillenmesi ve derecelendirilmesi gerektiğini ve sosyal alanda sanal mahkemelerin ve sanal savcıların olması gerektiğini vurguladı.

03.04.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Ergen, yapay zeka temelli sahte içeriklerin tespitinin gitgide zorlaştığını ve neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, 1-2 yıl sonra artık bunları tespit edebilmenin mümkün olamayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuşan Prof. Dr. Ergen, Galler Prensesi Kate Middleton'un kanser olduğunu açıkladığı videoyla ilgili "deepfake" tartışmalarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Ergen, yapay zeka ile oluşturulan sahte içeriklerin nasıl tespit edileceğine ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda eğer kişi sabit duruyorsa, bunu anlamak neredeyse imkansız. Hareket halinde olduğu anda, işte o hareketleri, o algoritmalar, o detay bilgileri üretici kısımlarda yakalayamamakta, onu tam sağlayamamakta ama günümüzde şu andaki algoritmalar böyle. Bundan 1-2 sene sonra artık o detayları da tamamlayıcı olacaktır. Mesela bir saniyede yüzüğü var diğer saniyede yüzüğü yok. Elini hareket ettirmemiş olsaydı peki, anlaşılabilecek miydi? Artık bu oldukça zorlaşacaktı."

Prof. Dr. Ergen, şu andaki yapay zekanın sabit görüntülerde anlaşılması neredeyse imkansız içerikler üretebildiğini belirterek, "Şu andaki algoritmalar sesimi de taklit edebilir görüntümü de taklit edebilir. Mesela kaşıma dokundum, yüzümü hareket ettirdim, yanağıma dokundum, burada bir çukurluk oluşturdum gibi biraz detay bilgileri, günümüz şartlarında oluşturamıyorlar fakat 1-2 sene sonra o detayları da oluşturacaklarını ve artık bizim bunu tespit edebilmemizin mümkün olamayacağını değerlendiriyorum." dedi.

"Doğru haber kaynakları tescil edilmeli ve derecelendirilmeli"

Güven sorununa karşı doğru haber kaynaklarının tescillenmesi ve güvenilirlik bakımından derecelendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ergen, "Sosyal dünya o kadar çok hızlı hareket ediyor ki gerçek hayatta alınan bir kararın uygulanabilmesi öbür tarafta mümkün değil. Karar alıncaya kadar diğer taraf zaten yapacağını yapmış oluyor." diye konuştu.

"Sanal mahkemeler, sanal savcılar olması lazım"

Ön alma ve hızlı karar verme açısından sosyal alanda "sanal mahkeme, sanal savcı olması gerektiğini", bunun da yapay zekayla mümkün olduğunu anlatan Prof. Dr. Ergen, şunları kaydetti:

"Bence olması gereken -nasıl mekanizmalar kurulacağını bilemiyorum- sosyal alanda da sanal mahkemeler, sanal savcılar -sadece kavram açısından söylüyorum- birimleri olması lazım ve orada bunların yetkili olması lazım. Belki fahri müfettiş, fahri olarak değerlendirilecek birtakım siteler birtakım organizasyonlar olmalı ve mahkemelere gitmeden önce bunlar bir ön alma şeklinde bir karar vermeli ki daha sonra gerçek mahkemelere yansıyıp durum değerlendirilebilsin.

Yapay zekanın da kontrol edilmesi lazım. Gelecekte her tarafımız yapay zeka olacak, dünyayı yapay zekalar yönetecek, evet olabilir. Ama bunun bir şekilde bir ucunun bizde olması lazım, insanda olması lazım."

Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Bilgisayar, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Sahte İçeriklerin Tespiti Zorlaşıyor - Son Dakika

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