Yapay Zeka ve Beyin: Tembelleştirir mi? - Son Dakika
Yapay Zeka ve Beyin: Tembelleştirir mi?

Yapay Zeka ve Beyin: Tembelleştirir mi?
24.03.2026 10:30
Derya Murat Özgün, yapay zekanın beyin üzerindeki etkilerini ve eleştirel düşünmenin önemini vurguladı.

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Biyokimya-Nörobilim Uzmanı Öğr. Gör. Derya Murat Özgün, "Yapay zeka teknolojileri hayatımızın birçok alanında hızla yaygınlaşıyor. Metin yazmak, bilgiye ulaşmak hatta bazı karar süreçleri artık yapay zeka destekli araçlarla gerçekleştirilebiliyor. Bu sorun günümüz nörobiliminin önemli tartışma başlıklarından biri. Yapay zeka beyni tembelleştirebilir" dedi.

İnsan beyninin yaklaşık 86 milyar nörondan oluşan son derece karmaşık bir sistem olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Derya Murat Özgün, "Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri nöroplastisite, yani beynin deneyimlere göre kendini yeniden düzenleyebilme kapasitesidir. Teknolojinin zihinsel beceriler üzerinde etkileri yeni bir konu değil. Örneğin hesap makinelerinin yaygınlaşmasıyla zihinden hesap yapma becerilerinin azaldığı biliniyor. Navigasyon sistemleri ise insanların yön bulma alışkanlıklarını değiştirdi" diye konuştu.

Öğr. Gör. Özgün, "Yapay zeka bu dönüşümü çok daha ileri bir noktaya taşıma potansiyeline sahip. Çünkü artık yalnızca fiziksel işleri değil, bazı bilişsel süreçleri de teknolojiye devretmeye başlıyoruz. Bu noktada kritik soru şu; eğer düşünmenin bir bölümünü makinelere devredersek beynimiz tembelleşir mi? Bilimsel çalışmalar bu soruya kesin bir yanıt vermiyor. Ancak nörobilim bize önemli bir ipucu sunuyor; beyin, kullanılmayan sinaptik bağlantıları zamanla zayıflatma eğilimindedir" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın doğru kullanıldığında insan zihni için güçlü bir bilişsel destek sistemi olabileceğini belirten Öğr. Gör. Özgün, "Yapay zeka çağında belki de en önemli beceri eleştirel düşünme olacak. Bilgiye ulaşmak artık zor değil; asıl önemli olan doğru bilgiyi ayırt etmek ve anlamlandırabilmektir" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ve Beyin: Tembelleştirir mi? - Son Dakika

Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
SON DAKİKA: Yapay Zeka ve Beyin: Tembelleştirir mi? - Son Dakika
