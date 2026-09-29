Yapay zekanın toplumsal etkileri raporu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sunuldu - Son Dakika
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Yapay zekanın toplumsal etkileri raporu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sunuldu

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Yapay zekanın toplumsal etkileri raporu İstanbul Ticaret Üniversitesi\'nde sunuldu
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Ekopolitik Düşünce Merkezi'nin Üreten Yapay Zekanın Toplumsal Etkileri raporu, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde tanıtıldı. Raporda üretken yapay zeka; sermaye, veri, beceri ve kurumsal uyum kapasitesinin birlikte işlediği yeni bir üretim mimarisi olarak ele alınıyor.

(İSTANBUL) - Ekopolitik Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan "Üreten Yapay Zekanın Toplumsal Etkileri" başlıklı araştırma raporu, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen lansman toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Ağustos ayında tamamlanan "Üreten Yapay Zekanın Toplumsal Etkileri" başlıklı araştırma raporu; üretken yapay zekayı sermaye, veri, beceri ve kurumsal uyum kapasitesinin birlikte işlediği yeni bir üretim mimarisi olarak ele alıyor. Çalışmada ayrıca Türkiye'nin bu yeni üretim mimarisine ne ölçüde bağlandığı karşılaştırmalı göstergeler üzerinden değerlendiriliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ahi Çelebi Kampüsü'nde gerçekleştirilen toplantı, Ekopolitik Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Doç. Dr. Ramazan Arıtürk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Programda, Ekopolitik Düşünce Merkezi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Özdemir tarafından araştırma raporunun özet sunumu gerçekleştirildi.

Lansman programının ardından düzenlenen panelde ise üretken yapay zekanın ekonomik, teknolojik ve toplumsal etkileri farklı perspektiflerden ele alındı.

Panele İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Ergen, Bentego'dan Fatih Akgül, Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Başak Tarktaş, SIF Ventures UK'den Ferda Kert katıldı.

Panelde üretken yapay zekanın üretim süreçleri, sermaye ve veri yapıları, insan kaynağı ve beceri dönüşümü, kurumsal uyum kapasitesi ve Türkiye'nin yapay zeka ekosistemindeki konumu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ekopolitik Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan raporun, üretken yapay zekanın çalışma hayatından üretim modellerine, sermaye yapısından kurumsal kapasiteye kadar geniş bir alanda etkiler oluşturan yapısal bir dönüşüm olduğu yönündeki tartışmalara katkı sunması hedefleniyor.

Merkez, bilim insanlarını, akademisyenleri, iş dünyası temsilcilerini ve politika yapıcıları bir araya getirerek, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşümüne ilişkin araştırmalar üretmeye ve araştırmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA
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