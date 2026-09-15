Yapay zekayı yavaşlatma çağrıları Çin ile ABD'yi karşı karşıya getirdi

Yapay zeka gelişiminin denetime daha fazla olanak sağlayacak şekilde yavaşlatılmasına ilişkin çağrılar, sektörde rekabet halinde olan Çin ve ABD'nin karşı karşıya gelmesine yol açtı.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme önerisi tartışmalara neden oluyor.

Yapay zekayı yavaşlatmaya ilişkin olası bir süreçte Çin ve ABD'nin insanoğlunun güvenliği açısından işbirliği yapması büyük önem taşıyor ancak iki ülkenin bu konuda anlaşmaya varması ihtimali zayıf görünüyor.

Çinli ve ABD'li yetkililerin yapay zekayı yavaşlatma çağrılarına yanıtları iki ülke arasındaki rekabetin altını çizerken, bu durum yeni bir ihtilaf konusu haline gelebilir.

Trump'tan "Çin'in önündeyiz" açıklaması, Çin'den "Soğuk Savaş" hatırlatması

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekaya ve veri merkezlerine karşı "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" öne sürerek, "bundan memnuniyet duyan tek tarafın Çin olduğunu" savundu.

Ülkesinin yapay zeka alanında Çin ve diğer tüm rakiplerinin önünde olduğunu iddia eden Trump, bu alandaki yarışı önde olan devletin kazanacağını belirtti.

Trump ayrıca yapay zeka teknolojisinin tehlikeli boyuta ulaşmadan yavaşlatılmasına yönelik çağrılar ve ortaya konan benzer endişelerin "koca bir yalandan ibaret" olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amodei'nin konuya ilişkin açıklamasına atıfta bulunan Trump, "İş dünyası tarihinde, bir sektörün liderlerinin, sıkı bir şekilde uygulandığı takdirde kendilerini silinip gitmeye ve iflasa sürükleyecek düzenlemeler talep ettiğine dair bir örneği kim görmüştür?" diye sordu.

Yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi ve insanlığı yok etmesi ihtimalinin "koca bir yalandan ibaret" olduğunu savunan Trump, bu süreci, daha önce Rusya, Ukrayna ve kendisi hakkında yürütülen "azil kampanyalarına" benzetti.

Trump, Çin'in yapay zekanın önünü kesmek adına "hiçbir şey yapmayacağını" da sözlerine ekledi.

Çin tarafı ise yapay zeka gelişimini yavaşlatma çağrısının "ülkenin yapay zeka gelişimini önlemeyi hedeflediğini" belirtti.

Çin Komünist Partisinin yayın organı Global Times gazetesinde yayımlanan yazıda, "Amodei'nin asıl amacının teknolojik bariyerler ve düzenleyici tekellerle Çin'in yapay zeka gelişimine ket vurmak olduğu ve Amodei'nin Çin'i hedef alan sözlerinin Soğuk Savaş taktiklerini hatırlattığı" savunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da "Korkuları körüklemek, cepheleşme ve acımasız rekabet, küresel yapay zeka yönetimine zarar vermekten başka işe yaramaz, bu da kimsenin menfaatine değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekayı yavaşlatma çağrıları, Çin'in ABD ile farkı kapatmaya çalıştığı dönemde geldi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, yapay zekayı yavaşlatma çağrılarının sürdüğü bir dönemde ABD'nin bu teknolojide Çin'in önünde olduğunu yazarken, Katar merkezli Aljazeera televizyonunun haberinde ABD'nin yapay zeka yarışının en önemli özelliklerinin birçoğunda önde yer aldığı ancak Çin'in aradaki farkı kapatmakta olduğu yorumu yer aldı.

WSJ'nin haberinde görüşlerine yer verilen Oxford Çin Politikaları Bölümü araştırmacısı Zilan Qian, ABD'de yapay zeka alanındaki ilerlemenin daha hızlı olduğunu ve bu nedenle "ABD laboratuvarlarındaki insanların Çin laboratuvarlarındaki insanlardan daha tehlikeli şeyler görebileceği" tahminini paylaştı.

Haberde ayrıca "Çin de yapay zekanın kıyameti getirebileceğinden endişe ediyor ancak öncelikle ABD'ye yetişmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Aljazeera'nin haberinde ise "Çinli şirketlerin, ABD'nin en gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimlerine getirdiği kısıtlamalara rağmen dayanıklı yapay zeka modelleri üretebileceklerini gösterdiği" ifade edildi.

Çin şüpheciliği ve Trump'ın açıklamaları, yapay zekada uluslararası anlaşma ihtimalini azaltıyor

Atlantik Konseyinin internet sitesinde yer alan analizde görüşlerine yer verilen Atlantik Konseyi üyesi Kenton Thibaut, "Çin, ABD'nin niyetlerinden şüpheli ve (yapay zekaya ilişkin) güvenlik tartışmalarının ABD'nin kendi teknolojik hegemonyasını ilerletme çabalarını gizleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Thibaut, mevcut siyasi ortam göz önünde bulundurulduğunda, yapay zeka güvenliği konusunda büyük bir ilerlemenin gerçekleşmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade etti.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberinde de Çin'in yapay zeka konusundaki önerilere şüpheyle yaklaşması ve Trump'ın da yavaşlama fikrini bizzat reddetmesi nedeniyle yapay zeka ilerlemesini sınırlandıran katı bir uluslararası anlaşmanın sağlanmasının olası görünmediği belirtildi.

Haberde ayrıca "ABD ve Çin liderleri, yapay zekayı jeopolitik rakiplerine bırakılamayacak önemli bir ekonomik ve askeri güç olarak görüyor." ifadeleri kullanıldı.

"Trump'ın, Çin'i yenmek istediği için yapay zekayı durdurmayacağı" tezi

NBC News kanalının haberinde, yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik endişelerinin, aynı zamanda Pekin ve Washington'ın bu sorunları çözmek için işbirliği yapmaktan ne kadar uzak olduklarını da ortaya koyduğu değerlendirmesi yer aldı.

Haberde ayrıca, yapay zekadaki ilerlemeyi ele alma konusundaki yaklaşım farklılığının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Trump'ın 24 Eylül'de Washington'da yapacağı görüşmede muhtemelen temel bir mesele olabileceği kaydedildi.

CNN'de yer alan analizde de "Trump'ın, Çin'i yenmek istediği için yapay zekayı durdurmayacağı" yorumuna yer verilirken, iki ülkenin yapay zeka konusunda bir araya gelmesi konusunda iyimser olmak için çok az neden olduğu görüşü paylaşıldı.

Analizde, "Washington, işbirliğinin Çin'e askeri ve ekonomik gücünü artıracak teknolojilere erişim sağlayabileceğinden endişe ederken, Pekin ulusal güvenliği ABD'nin Çin'in teknolojik yükselişini sınırlandırmak için kullandığı bir bahane olarak görüyor." değerlendirmesi yapıldı.??????????????