Yapı Ruhsatlarında Düşüş: İlk Çeyrekte %24,7 Azalma - Son Dakika
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Yapı Ruhsatlarında Düşüş: İlk Çeyrekte %24,7 Azalma

23.05.2025 10:52  Güncelleme: 10:53
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümünde %24,7 azalma yaşandı. Konut alanı, toplam yüzölçümün %56,1'ini oluşturdu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Yapı İzin İstatistikleri"ne göre, yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 24,7 azaldı, ruhsat verilen toplam yüzölçümün yüzde 56,1'i konut alanı olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2025 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin "Yapı İzin İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,3, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüzölçüm yüzde 24,7 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 54,7'si konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2025 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 27,0 milyon metrekareyken; bunun 14,8 milyon metrekaresi konut, 6,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2025 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,1 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 31,0 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 28,0, daire sayısı yüzde 25,8 ve yüzölçüm yüzde 31,0 azaldı.

Belediyeler tarafından 2025 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 25,2 milyon metrekareyken; bunun 14,1 milyon metrekaresi konut, 5,9 milyon m²'si konut dışı ve 5,1 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 71,8 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2025 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yapı Ruhsatlarında Düşüş: İlk Çeyrekte %24,7 Azalma - Son Dakika

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