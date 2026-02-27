Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Şanlıurfa'da yaralı halde buluna kızıl şahin tedavi altına alındı.
Bir vatandaşın kırsalda bitkin halde kızıl şahini fark etmesi üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirildi.
Ekiplere teslim edilen kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
