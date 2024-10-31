Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Ediliyor

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsaköy Mahallesi'nde arazide devriye görevi sırasında yaralı halde kızıl şahin gördü.

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kuşu tedavisi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.