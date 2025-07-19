Yaralı Kuşlar Doğaya Kavuştu

Hatay'da çeşitli nedenlerle yaralanan 11 kuş tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan 5 peçeli baykuş, 4 şahin, kartal ve kerkenez, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Veteriner Fakültesi Kliniği'nde tedaviye alındı.
Kuşlar, HMKÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde tamamlanan tedavilerinin ardından doğaya salındı.
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