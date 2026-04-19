Yaralı Leylek Koruma Altında

Kilis'te yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Çukuroba köyünde devriye sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde leylek buldu.
Yaralı leylek, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
