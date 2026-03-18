Yaralı Leylek Tedavi Altında

Bilecik'te yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında Yeniköy köyünde bir leyleğin uçamadığı ihbarı üzerine bölgeye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kanadının yaralı olduğunu fark ettikleri leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
