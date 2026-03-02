Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
02.03.2026 20:12
Muğla'da yaralı bulunan şahin, tedavi için hayvan bakım merkezine götürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seraların arasında yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Kumluova Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından seraların arasında yaralı bir şahin bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı yaban kuşunu teslim alarak Seydikemer Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü.

Merkezde görevli veteriner hekim Berke Demiröz tarafından yapılan ilk muayenede şahinin kanadında kırık olduğu belirlendi.

Gerekli tıbbi müdahalenin ardından tedavi altına alınan şahinin sağlık durumunun yakından takip edildiği, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

SON DAKİKA: Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
