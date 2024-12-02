Yaralıgöz Geçidi\'nde Kar ve Sis Görüntülendi

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Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda gün doğumuyla vadiyi kaplayan sis tabakası doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Devrekani ve Oyrak Geçidi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.