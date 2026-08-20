Yarbay Orhan Öğrenci'den Kaymakam Kaya'ya Ziyaret
Sahil Güvenlik Yarbay Orhan Öğrenci, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına atanan Sahil Güvenlik Yarbay Orhan Öğrenci, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında gerçekleşen görev değişimi kapsamında ataması yapılan Yarbay Öğrenci, Kaymakam Kaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kaya, Öğrenci'ye teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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