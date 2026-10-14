Yargıç Furman, UCM soruşturmasına destek veren iki kuruluşa yaptırımı geçici durdurdu - Son Dakika
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Yargıç Furman, UCM soruşturmasına destek veren iki kuruluşa yaptırımı geçici durdurdu

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New York Güney Bölge Mahkemesi, Trump yönetiminin UCM soruşturmasına destek veren DAWN ve TAAG'a yönelik yaptırımını geçici olarak durdurdu. Yargıç Furman, kararnamenin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti; yaptırımların uluslararası ölçekte engellenmesi talebi reddedildi.

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin, Gazze'deki savaş suçlarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) soruşturmalarını destekleyen ABD merkezli iki kuruluşa yaptırım uygulamasını geçici olarak durdurdu.

New York Times'ın haberine göre, New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Jesse M. Furman, "Democracy for the Arab World Now (DAWN)" ve "Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG)" olarak bilinen iki kuruluşun yaptırımlara karşı açtığı davada geçici tedbir kararını açıkladı.

Buna göre, Trump'ın söz konusu kuruluşlara yaptırım getiren kararnamesinin ABD Anayasası'nın 1. ek maddesindeki ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini belirten Furman, yaptırım uygulamasının geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Öte yandan Yargıç Furman, DAWN ve TAAG'ın Trump'ın söz konusu kararnamesini "anayasaya aykırı" göstererek, yaptırımların uluslararası ölçekte engellenmesi talebini reddetti.

Furman, kalıcı ihtiyati tedbir ve nihai karar hakkında hüküm vermeden önce, davacılara ve ABD hükümetine, görüşüp gelecek salı gününe kadar ortak bir mektup sunmaları talimatı verdi.

DAWN Başkanı Omar Shakir, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, ABD federal mahkemesi, soykırım suçunu işleyen İsrailli yetkilileri ve onların ABD'li destekçilerini adaletten korumaya yönelik Trump yönetiminin çabalarını önemli ölçüde frenledi." ifadesine yer verdi.

Ne olmuştu?

UCM'nin Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Trump yönetimi, UCM'ye ve bu kuruluşun Gazze soruşturmasına destek veren kuruluşlara, yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Trump, Şubat 2025'te imzaladığı kararname ile federal kurumlara, Trump yönetiminin ABD'nin ve İsrail dahil müttefiklerinin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini iddia ettiği soruşturmalarda görev alan kişilere "somut ve ciddi yaptırımlar uygulamaları" talimatını vermişti.

DAWN ve TAAG, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğine yönelik UCM'ye sundukları belgeler nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı.

Kaynak: AA
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