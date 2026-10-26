Yargıç kararına rağmen West Point'in hocaların konuşmalarını incelediği iddia edildi - Son Dakika
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Yargıç kararına rağmen West Point'in hocaların konuşmalarını incelediği iddia edildi

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West Point yönetiminin, Yargıç Cathy Seibel'in kararına rağmen sivil profesörlerin dış konuşma taleplerini incelemeye devam ettiği ileri sürüldü. Akademi mahkeme emrine uyduğunu açıklarken, yetkililer incelemeleri Savunma Bakanı Hegseth'in dış ilişkiler muhtırasına bağlıyor.

NEW ABD'nin New York'ta bulunan West Point Askeri Akademisi yönetiminin, Mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen Akademideki öğretim üyelerinin konuşma metinlerini incelemeye devam ettiği ileri sürüldü.

Washington Post'taki haberde, New York'un kuzey bölgesinde yer alan Akademi yönetiminin, Federal Yargıç Cathy Seibel'in "Anayasa'ya aykırı bulmasına rağmen" sivil profesörlerinin dış etkinliklerde konuşma taleplerinin, "üst düzey yetkililerin incelemesini" şart koşmaya devam ettiği belirtildi.

Haberde, yetkililerin, incelemelerin gerekçesini, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından "dış ilişkiler" hakkında 1 yıl önce yayımlanan muhtıraya bağladığı ifade edildi.

West Point yetkililerinin, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Akademinin "Savunma Bakanlığı direktiflerine ve New York Güney Bölge Mahkemesi tarafından verilen söz konusu yerel politikaya ilişkin emre uymaya devam ettiği" aktarıldı.

Savunma Bakanlığı ise söz konusu durumla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Akademi, 2025'te kural getirmişti

West Point Askeri Akademisi, 2025'in başlarında sivil ve askeri profesörlerin, üstlerinden onay almadan makale yayımlamalarını, konferanslarda konuşmalarını veya podcast'lere katılmalarını yasaklamayı amaçlayan bir kural uygulamaya koymuştu.

West Point'te uzun süre görev yapan hukuk profesörü Tim Bakken, Eylül 2025'te ifade özgürlüğü yönergelerinin, West Point'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığının ve Hegseth'in kendi görüşlerine aykırı "bakış açılarını sansürlediği gerekçesiyle işverenine karşı federal mahkemede dava açmıştı.

Yargıç Seibel, Askeri Akademinin sivil öğretim üyelerine böyle bir kısıtlama getirmesinin, "ABD Anayasası'nın 1. maddesini ihlal ettiğini ve bu nedenle Anayasa'ya aykırı olduğunu" hükmetmişti.

Kaynak: AA
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