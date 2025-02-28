Yargıçtan İşten Çıkarma Kararına İptal - Son Dakika
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Yargıçtan İşten Çıkarma Kararına İptal

Federal yargıç, deneme sürecindeki çalışanların işten çıkarılmasının yasa dışı olabileceğini belirtti.

28.02.2025 04:16
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ABD'de federal yargıç, deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının toplu işten çıkarılması talimatının yasa dışı olabileceği kararını verdi.

ABD basınındaki haberlere göre, San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup, Personel Yönetim Ofisinin (OPM) talimatına karşı açılan davadaki kararını açıkladı.

OPM'nin deneme sürecindeki çalışanların işten çıkarılmasını talep etme yetkisi olmadığını belirten Alsup, bu talimatın yasa dışı olabileceğini ifade etti.

Alsup, OPM'nin federal kurumlara söz konusu çalışanları belirlemeleri ve işten çıkarmaları talimatı veren bildirisinin iptaline karar verdi.

ABD Personel Yönetim Ofisi, 14 Şubat'ta deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılması talimatı vermiş, ardından bir yıldan daha kısa süredir bu kurumlarda çalışanların işten çıkarılmasına başlanmıştı.

İşten çıkarma kararının yüz binlerce çalışanı etkilemesi bekleniyor.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Kaynak: AA

San Francisco, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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