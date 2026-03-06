Yargıtay 158. Yılını Kutladı - Son Dakika
Yargıtay 158. Yılını Kutladı

06.03.2026 16:47
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay'ın adaletin tecellisi için özveriyle çalıştığını vurguladı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Bağımsız ve tarafsız yargının en güçlü teminatlarından biri olan Yargıtay'ımız, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecellisi için özveriyle çalışmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Kerkez, Yargıtay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, köklü bir geçmişe ve güçlü bir kurumsal geleneğe sahip Yargıtay'ın kuruluş yıl dönümünü gurur ve onurla idrak ettiklerini belirtti.

Yargıtay'ın, hukuk devletinin en önemli teminatlarından biri olduğuna işaret eden Kerkez, "Yargıtay, adaletin tecellisi, hukukun üstünlüğünün korunması ve içtihat birliğinin sağlanması görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmektedir. Asırlara yayılan bu köklü birikim, milletimizin adalet duygusunu güçlendiren en önemli dayanaklardan biri olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Yargıtay'ın, geçmişten aldığı tecrübe ve birikimi, günün ihtiyaçlarıyla harmanlayarak hukuk düzeninin gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini vurgulayan Kerkez, mesajında şunları kaydetti:

"Bağımsız ve tarafsız yargının en güçlü teminatlarından biri olan Yargıtay'ımız, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecellisi için özveriyle çalışmayı sürdürecektir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle Yargıtay'ımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarımızı, üyelerimizi, tetkik hakimlerimizi, savcılarımızı ve personelimizi minnet ve şükranla anıyor; görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm mensuplarımıza başarılar diliyorum. Yargıtay'ımızın 158. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

"Divan­ı Ahkam­ı Adliye" adıyla 6 Mart 1868'de Padişah Abdülaziz'in emriyle kurulan Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen hükümlerin son inceleme merci olarak görev yapıyor."

Kaynak: AA

