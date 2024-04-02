Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 13. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.
Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.
Seçimin ilk 12 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 13. tur oylaması yapıldı.
Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 103, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 113 oy aldı. Seçime katılım 332 olarak kayıtlara geçerken, oylardan 12'si geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 14. tur oylamayla yarın devam edilecek. Yarın yapılacak 14. tur oylamaya Kerkez ve Şentürk katılabilecek.
Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi dolmasının ardından yapılan başkanlık seçimlerinde salt çoğunluk sağlanamadı - Son Dakika
Eyüpsultan'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde çocuğunun annesi olan Dilek Acu'nun yanına gelip bıçakları birbirine sürterek tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ahmet Çelik'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, birleştirilmesi hususuna ilişkin dosyanın 20. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere yazı yazılmasına hükmetti.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 707 yolculu 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Gemideki çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek. Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu belirterek, Türkiye genelinde 2024'ü 2 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
Sinop'un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan 11 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı ve taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, 'Bir Ağaç Dik, Bir Nefes Ver' mottosuyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler çevre bilincinin artırılması amacıyla fidan dikerek doğanın korunması ve yeşil alanların çoğalmasının önemine dikkat çekti.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si hapis cezasıyla tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Gencin, yaya geçidinden geçmek istediği esnada otomobilin çarpması ile metrelerce savrulduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?