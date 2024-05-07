Yargıtay Başkanlığı Seçimlerinde Hiçbir Aday Seçilme Yeterliliğini Sağlayamadı

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(ANKARA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 32. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan beri devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimin 32'inci turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 86, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 118, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 103 oy aldı. Seçimde 1 boş, 11 geçersiz oy kullanıldı.

Salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşılamadığı için seçimlere 33'ncü turla devam edilecek.