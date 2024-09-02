Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Darbe: Şüpheli Gözaltında

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İSTANBUL Kadıköy 'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i otopark çıkışında darbeden şüphelilerden E.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 30 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, maçın ardından aracına binmek için otoparka gitti. Savcı İşçimen, otoparktan çıktığı sırada arkadan gelen sürücü E.G. kornaya basarak uyardı. O sırada aracından inen savcı ile E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile aracından inen E.G., İşçimen'i darbetti. Araya çevredekiler girerken, Savcı İşçimen polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Tespit edilen şüphelilerden, aracın içerisinden savcıya vurmaya çalışan T.T., polis ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinden kaçan ve 7 suç kaydı olduğu belirlenen E.G. de gözaltına alındı.