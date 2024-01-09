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Yargıtay Dergisi, Cumhuriyetin 100. yılına özel sayıyla kutlandı - Son Dakika
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Yargıtay Dergisi, Cumhuriyetin 100. yılına özel sayıyla kutlandı

Yargıtay Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Yargıtay dergisinin özel sayısını yayımladı. Yargıtay dergisinin 49. cilt 4. sayısı, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel hazırlandı. Özel sayıda, akademisyenler ve hukukçular tarafından kaleme alınan 12 hakemli ve 6 hakemsiz makale yer aldı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, derginin ön sözünde, hukuk sisteminin iyi işleyebilmesi için yasama, yargı ve öğretinin bir arada olmasının önemine vurgu yaptı ve derginin Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu okurlarla paylaşmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yargıtay Dergisi, Cumhuriyetin 100. yılına özel sayıyla kutlandı
09.01.2024 - 11:08,
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Yargıtay Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Yargıtay dergisinin özel sayısını yayımladı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yılda üç kere çıkarılan Yargıtay dergisinin 49. cilt 4. sayısı, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel hazırlandı.

Yargı ve öğretinin etkileşimini, Yargıtay içtihatlarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan derginin "Özel Sayı"sında, akademisyenler ve hukukçular tarafından kaleme alınan 12 hakemli ve 6 hakemsiz makale yer aldı.

Özel sayının ön sözünü kaleme alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, şunları kaydetti:

"Hukuk, yasama, yargı ve öğretinin meydana getirdiği bir eser olup, iyi işleyen bir hukuk sistemi için yasama ve yargı ne kadar önemliyse doktrin de o kadar önemlidir. Özellikle zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının uyumu, iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşuludur. 1975 yılından itibaren yayın hayatını kesintisiz olarak sürdüren ve 48'inci yılını kutlayan Yargıtay dergisi, 2016 yılından itibaren hakemli olarak yayımlanmaktadır. Yargıtay Dergisi'nin bu özel sayısı ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusunu okurlarımızla paylaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA
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