Yargıtay, gizlediği önceki evliliği kadına boşanmada kusur saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yargıtay, gizlediği önceki evliliği kadına boşanmada kusur saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Ankara Gölbaşı'nda açılan boşanma davasında kadının önceki evliliğini sonradan da gizlemesini güven sarsıcı davranış sayarak kusur yükledi. Daire, erkeğin daha ağır kusurlu bulunduğu istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

YARGITAY 2'nci Hukuk Dairesi, önceki evliliğini eşinden gizleyen kadının bu davranışının boşanma davasında kusur sayılması gerektiğine hükmetti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Gölbaşı Aile Mahkemesi'nde görülen davada, kadının daha önce bir evlilik yaptığı ve bu durumu eşinden gizlediği de gündeme geldi. Dosya, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, kadının önceki evliliğini eşinden gizlemesini değerlendirdi. Daire, önceki evliliğin evlenmeden önce eşe bildirilmemesinin evliliğin iptaline ilişkin bir sebep olabileceğini, kadının evlendikten sonra da bu durumu gizlemeye devam ettiğinin tanık beyanıyla anlaşıldığını belirtti. Kararda, "Kadının başından geçen ilk evliliği evlenmeden önce eşiyle paylaşmayıp bilgi vermemesi nispi butlan sebebi olsa da dinlenen erkek tanığının beyanlarından kadının evlilik sonrası da bu durumu gizlemeye devam ettiği ve paylaşmadığı, kadının bu şekilde eşine karşı güven sarsıcı davranışta bulunduğu, kadına bu vakıanın da kusur olarak yüklenmesinin gerektiği anlaşılmıştır" denildi.

Yargıtay, kadının önceki evliliğini gizlemesini kusur olarak değerlendirirken, tarafların diğer kusurları birlikte ele alındığında erkeğin daha ağır kusurlu olduğu yönündeki istinaf mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı.

Kaynak: DHA
Ankara GölbaşıYargıtayGüncelHukukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Köydeki tartışma kanlı bitti 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
12:58
Osimhen yine milli arada yok Nijerya’da rahatsızlık iddiası
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın “Birikim“ dediği para için 27 yıl gerekiyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 13:21:39. #7.12#
SON DAKİKA: Yargıtay, gizlediği önceki evliliği kadına boşanmada kusur saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android