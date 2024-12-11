Yarım Asırlık Ocakçı: Sinirli İnsanlar Bu Mesleği Yapamaz - Son Dakika
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Yarım Asırlık Ocakçı: Sinirli İnsanlar Bu Mesleği Yapamaz

77 yaşındaki Ali İkizler, 1976'dan bu yana ocakçılık yapıyor ve sinirli insanların bu işi başaramayacağını vurguluyor.

11.12.2024 23:14
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Yarım asırlık ocakçı: Sinirli insanlar bu işi yapamaz

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1976'dan beri ocakçılık yaptığı kıraathanesinde müşterilerine çay servisi yapan Ali İkizler mesleğinin zorluklarını anlattı. Sinirli insanların bu mesleği yapamayacağını söyleyen Ali İkizler, "Uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum. Sinirli olan kişiler kesinlikle kıraathane işletemez" dedi.

Mesleğe 1957 yılında çaycı olan babasının yanında başlayan 77 yaşındaki Ali İkizler, kendi kıraathanesini açarak işletmesini büyüttü. Yaptığı mesleği ancak dükkanının bulunduğu apartman yıkılırsa bırakacağını söyleyen kıraathane sahibi Ali İkizler, "Ben şu an Kapaklı'da kalan en eski esnaftan biriyim. 1957'den beri çaycılık ile uğraşıyorum. Ardından 1976'da şu an olduğumuz dükkana taşındık. Bir süreden olduğumuz bu bölge Kahveler Durağı olarak anılmaya başlandı. Ben çaycılık mesleğini çok seviyorum. Sabah 4-5 gibi burayı açıyorum ardından saat öğlen 3 gibi de çalışan arkadaşlarımıza bırakıyorum ve eve geçiyorum" dedi.

"Neredeyse hiç sinirlenmiyorum"

Çaycılık mesleğini babasından devraldığını hatırlatan İkizler, "Mesleği babamdan devraldım ama benim oğlum bu mesleği yapamaz. Çoğu insan bu mesleği yapamaz, çünkü sinirli olmamak gerekiyor. Ben çok küçük yaştan beri bu işi yaptığım için artık alıştım. Neredeyse hiç sinirlenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Kapaklı, Ekonomi, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarım Asırlık Ocakçı: Sinirli İnsanlar Bu Mesleği Yapamaz - Son Dakika

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