YAŞ Toplantısında 2 general yaş haddi, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.

YAŞ'ta alınan kararlara ilişkin liste, Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında, Tümgeneraller Sıtkı Varlı ve Faruk Metin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

Kararla, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında, Orgeneral Ali Sivri, Tuğgeneraller Mustafa Cüneyt Arıkan, Berat Acar, Halil Ünver, Ahmet Atilla Dündar, Emin Mehmet Terzioğlu, Serdar Gümüşhan, Erhan Akgül, Erdoğan Koçoğlu, Şenol Çetin, Mahmut Büyükcingi, Numan Yöner ve Esat Mahmut Yılmaz kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Tuğamiraller Ercan Kireçtepe, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk, Mustafa Saygılı, Erdinç Altıner, Yusuf Akyüz, Fatih Sezal ve Niyazi Uğur kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında da Tümgeneral Göksel Kahya, Tuğgeneraller Gürhan Ergürhan, Ali Öztürk, Doğan Mart, Haldun Taşan, Önder Şensöz ve Ömer Nafiz Gülmezoğlu'nun kadrosuzluk nedeniyle emekliliklerine karar verildi.