Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 27 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 27 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 27 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
26.06.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli operasyonda gözaltına alınan 52 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 27'sinin daha işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatılmış, 23 Haziran'da Samsun, İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 20'sinden 9'u tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlılardan 5'inin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 27 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:44:24. #7.12#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 27 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.