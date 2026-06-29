Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 31 Tutuklama

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ile vergi kaçakçılığı yaptıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları kapsamında, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para akladığı ve vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 Haziran 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ve adli işlemlerinin ardından 29 Haziran'da adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 1'i Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 44 şüpheliden 31'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise kolluktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.