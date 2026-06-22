Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 38 Tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, hesaplarında 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelir ile para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.