Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 43 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 43 Gözaltı

30.06.2026 10:54
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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda mal varlığına el konuldu.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis iddiasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 19 konut, 9 arsa, 1 işyeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti. 9 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 43 şüpheliyle ilgili 19 konut, 9 arsa, 1 işyeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

MASAK VE SPK RAPORLARIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

"Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan mali analiz raporları, Sermaye Piyasası Kurulunca tanzim edilen inceleme raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile diğer adli deliller doğrultusunda uzun süredir sürdürülen çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapılanmanın faaliyet gösterdiği yönünde önemli bulgular elde edilmiştir."

YAKLAŞIK YARIM MİLYOR DOLARLIK PARA

Yapılan ilk tespitlere göre; tespit edilen şüphelilerin belirli bir organizasyon çerçevesinde hareket ederek akrabalık ilişkileri ve müşkül maddi durumlarından faydalanmak suretiyle ikna ettikleri 3. kişiler adına açtırdıkları 37 paravan şirket üzerinden yasa dışı bahis suçundan elde edildiği tespit edilen toplam 521.125.851,00 USD (yaklaşık 30 Milyar TL) suç gelirinin yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyon

gerçekleştirilmiş olup, suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbirler uygulanmış; 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulmuştur. Tedbir uygulanan malvarlığı unsurlarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu değerlendirilmektedir. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama faaliyetlerinin tespiti ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır"

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 43 Gözaltı - Son Dakika

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