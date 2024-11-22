Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 20 Tutuklama

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Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya merkezli bir şebekenin Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun'da bahis ve şans oyunlarına ilişkin yasa dışı organizasyona yönelik operasyonda gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" muhalefet suçundan tutuklandı, 22'sine adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından, 13'ü emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya merkezli bir şebekenin Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun'da bahis ve şans oyunlarına yönelik yasa dışı organizasyon kurduğu belirlenmiş, illegal internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, oynanmasına imkan sağlayan ve buna aracılık eden kişilerle ilgili gözaltı kararı verilmiş, 19 Kasım'da Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 56 zanlı yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla zanlı sayısı 58'e yükselmişti.

Şebekenin kurduğu yasa dışı bahis organizasyonunun işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğu değerlendirilmiş, gözaltına alınanların banka hesap hareketleri de inceleme altına alınmıştı.