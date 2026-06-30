Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 31 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 31 Tutuklama

30.06.2026 00:32
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Ankara merkezli geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklamadan 31 kişi tutuklandı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para akladıkları ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para akladıkları ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda, organize suç örgütü tarafından yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatıldığı, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Organize suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 Haziran'da Ankara merkezli 8 ilde 58 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilen 45 şüpheliden biri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 44 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Açıklamada, 2 şüphelinin ise halen gözaltında olduğu ve kolluk işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 31 Tutuklama - Son Dakika

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